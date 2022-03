Tradycją już jest, że 1 kwietnia na antenie Radia Index pojawiają się nowe głosy. 1 kwietnia 2020 roku pojawił się po raz pierwszy i jest z nami do dziś Maciej Noskowicz, a że tradycja to ważna rzecz, nie inaczej jest w tym roku.

1 kwietnia 2022 roku na antenie Radio Index TV pojawi się nowy/stary głos. Nowy, bo debiutuje na antenie Indexu. Stary, bo wiele lat spędził przed mikrofonem radiowym. Był również prezesem żużlowego Falubazu.

Wielu już się pewnie domyśla, że chodzi o Marka Jankowskiego i ma rację! Ciągnie wilka do lasu, a w tym przypadku „starego wygę” do mikrofonu. Jak sam mówi: to jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina, a jak raz kiedyś spróbowałeś, to co jakiś czas ciągnie cię wyjątkowo mocno – teraz jest ten czas, aby poddać się ciągotkom, a zupełnie niezależna antena Radia Index jest idealnym miejscem, aby oddać się pasji, którą wciąż czuję w sercu.

Marek Jankowski wspólnie z Romkiem Awińskim poprowadzi poranne pasmo Robimy Dzień Dobry od poniedziałku do piątku od 6:00 do 10:00.

Marku, witamy w zespole!