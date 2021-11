7 listopada wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wydawania dowodów osobistych. Co za tym idzie, już od najbliższego poniedziałku, 8 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zielonej Górze będzie można składać wnioski o nowy dowód osobisty.

O zmianach mówi Małgorzata Ostrowska, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

Tym dodatkowym zabezpieczeniem będzie pobieranie odcisków palców, a także własnoręczny podpis posiadacza dokumentu, to są dwa takie elementy. Przy czym należy tutaj wyjaśnić, że odciski palców, które będą przez nas pobierane już od poniedziałku, podczas składania wniosków o wydawanie dowodów osobistych, będą zapisane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. A więc one nie będą widoczne na samym dokumencie. Natomiast w wersji graficznej, czyli tym co widzimy gołym okiem, będzie widoczne odwzorowanie własnoręcznego podpisu jego posiadacza.

Jak zaznacza Ostrowska, wnioski o dowód tożsamości dla osób, które nie skończyły dwunastu lat, będzie można składać osobiście jak i elektronicznie.

Jeżeli chodzi o wydawanie dowodów osobistych dla osób powyżej dwunastego roku życia to te dokumenty będą wydawane na okres dziesięciu lat. I dla tych osób pojawi się konieczność przyjścia osobistego do urzędu celem złożenia wniosku. I te osoby będą zobowiązane do tego, żebyśmy my mogli pobrać odciski palców, podczas składania tego wniosku. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które nie ukończyły dwunastego roku życia to takie dowody osobiste będą dla tych osób wydawane na okres pięciu lat i tutaj bez obowiązku pobierania odcisków palców.