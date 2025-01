Nie są to duże podwyżki, jednak ten obiekt jest deficytowy od chyba 10 czy 12 lat. Nie były waloryzowane te ceny. Mieszkańcy Zielonej Góry dopłacają, czy korzystają, czy nie, rocznie ponad 3 miliony. Nawet goście, którzy nie są mieszkańcami Zielonej Góry, również mają tak naprawdę bardzo, bardzo niskie te ceny. Gdyby to było wykonywane corocznie o 50 groszy, załóżmy o złotówkę nie stanowiłoby to problemu, jednak poprzednik tak naprawdę tego wyniku ekonomicznego nie brał pod uwagę przez wiele, wiele lat