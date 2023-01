Jest szybszy i bardziej wydajny – mowa o akceleratorze, który trafił do Szpitala Uniwersyteckiego, a ma pomóc w leczeniu nowotworów.

Dziennie w zielonogórskiej lecznicy napromienianych jest ok. stu pacjentów. Teraz możliwości będą jeszcze większe. Zalety akceleratora wymienia dr Róża Poźniak-Balicka, kierownik Klinicznego Oddziału Radioterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Możemy zdecydowanie skrócić czas napromieniania jednego pacjenta na aparacie. Do tej pory było to 15-30 min., a jeżeli pacjent musi leżeć cały czas w niezmiennej pozycji, to było trudne. Na nowym aparacie ta ekspozycja to ok. 5-10 min.