Zbiór Mediateki Góra Mediów stale się powiększa. Co miesiąc trafiają tam nowe pozycje książkowe w wersji audio. W tym miesiącu znajdziecie m.in. najnowsze reportaże. To idealna opcja dla osób, które uwielbiają spędzać czas z dobrą powieścią, a nie znajdują na to czasu.

Audiobooki stają się coraz bardziej popularne, ponieważ można je odsłuchiwać w drodze do pracy czy szkoły albo podczas gotowania. O najnowszych propozycjach opowiedziała nam Magdalena Faron, koordynatorka Mediateki Góra Mediów.

W Mediatece Góra Mediów pojawiają się nowości i ich jest całkiem sporo, a dzisiaj chciałabym zachęcić do wysłuchania audiobooków, które nawiązują do literatury faktu. Wiemy, że czytelnicy uwielbiają przede wszystkim audiobooki, powieści obyczajowe, ale tym razem porozmawiamy całkiem poważnie o książkach dotyczących reportażu.

Pierwszą propozycją mediateki jest wywiad rzeka Damiana Jankowskiego z Dawidem Ogrodnikiem, o którym ostatnio w mediach zrobiło się głośno z powodu jego roli w filmie „Johnny”.

Książka nosi tytuł „Koniec gry”. Dawid Ogrodnik rozlicza się ze swoim okresem i młodzieńczym, bo zaczyna swoją opowieść od najmłodszych lat. Jaka była jego rodzina, później szkoła podstawowa, średnia. Warto zaznaczyć, że muzyczną szkołę średnią skończył Dawid Ogrodnika, ale nie rozwija muzycznej kariery, tylko postanawia zostać aktorem. W jakich okolicznościach między innymi z tego audiobooka będziecie mogli się dowiedzieć.

Kolejnym polecanym audiobookiem, który znajdziecie na półkach mediateki jest książka pt. „Światy wzniesiemy nowe” Urszuli Jabłońskiej.

Opowiada ten reportaż o czymś, co dotyczy nas wszystkich. Otóż o różnych kryzysach. Kryzysy klimatyczne, ekonomiczne, kryzys demokracji i kryzys religii, ale to jest w takim ujęciu czysto ludzkim. Jak my ludzie z tym wszystkim sobie dajemy radę? Jak społeczności, szczególnie w Europie, różne państwa z poszczególnymi kryzysami dają sobie radę i jakiego szukają rozwiązania?

Ostatnią reportażową propozycją mediateki, która cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników, jest książka Mariusza Szczygła pt. „Fakty muszą zatańczyć”.

To jest właściwie przepis, jak napisać dobry reportaż. A myślę, że sama postać Mariusza Szczygła jest też wszystkim znana i to jest tak świetny reportażysta, że warto posłuchać, jak zbudować dobry reportaż, jak ciągnąć historię bohatera, bohaterki takiego reportażu, czy jest prawda obiektywna, no i jak wypowiadają się mistrzowie na temat pisania reportażu – mistrzowie dla samego Mariusza Szczygła.

Warto podkreślić, że audiobook Mariusza Szczygła jest czytany przez samego autora.

Wszystkie powyższe propozycje i wiele innych książek w wersji audiobooków znajdziecie w Mediatece Góra Mediów w głównym budynku Biblioteki Norwida.