7 miesięcy – tyle czekaliśmy na pojawienie się nowego członka bachusikowej rodziny! Inspekcjusz Pracjusz, bo tak ma na imię, jest 62 zielonogórskim bachusikiem. Jego imię jest ukłonem w stronę fundatora – Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak zaznacza autor rzeźby – Artur Wochniak – praca nad każdą z figurek przebiega inaczej, bo artysta stara się jak najlepiej oddać jej charakter, często uzależniony od działalności fundującej ją firmy.

Inspekcjusz Pracjusz został odsłonięty na Placu Słowiańskim, gdzie docelowo będzie miał swoje miejsce. Obecnie go tam jednak nie znajdziemy. Dlaczego? Tłumaczy prezydent miasta Janusz Kubicki.

On będzie tutaj na stałe natomiast za jakiś czas przystąpimy do remontu na placu, więc chciałem uspokoić naszych gości, że on tak jak prawdziwy Bachus zniknie na chwilę, ale wróci po remoncie w to samo miejsce. Będzie tutaj stał i będzie cieszył nasze oko. Jak ustalaliśmy miejsce nie było jeszcze środków finansowych na remont tego placu. Udało nam się w między czasie je pozyskać, więc tylko i wyłącznie będzie pięknie i ładnie, bo dojdą tu jeszcze pewne fontanny i inne takie elementy, więc nowy bachusik w mieście zawitał z czego się bardzo cieszę no i myślę, że będzie cieszył oko za chwilę po zakończeniu remontu.