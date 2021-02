Czy zielonogórscy kibice będą mogli oglądać mecze piłkarskie w bardziej komfortowych warunkach? Jest na to spora szansa. Boisko przy ul. Sulechowskiej, tzw. „dołek” może zyskać nową trybunę.

Niedawno na obiekcie sąsiadującym ze stadionem lekkoatletycznym odbyły się pomiary. Informację potwierdził w środowej Rozmowie na 96 FM Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w konkursie na obiekty sportowe. Chcemy postawić trybunę na 800-1000 osób i zrobić renowację płyty, która jest mocno eksploatowana. Czekamy na rozstrzygnięcia, jeżeli będą pozytywne, to myślę, że na jesieni udałoby się już taką trybunę zamontować. To jest koszt nieco ponad 200 tys. zł.