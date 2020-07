W sąsiedztwie ogródków działkowych przy Parku Poetów powstała nowa polana wypoczynkowa. Mieszkańcy zyskali kolejne miejsce do spacerów, relaksu i pikników. To właśnie z ich inicjatywy teren został uporządkowany i wyposażony w elementy małej architektury.

W rewitalizację miejsca zaangażowali się miejscy radni. Poprosili o wsparcie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Poszliśmy z propozycją do ZGM-u, żeby zrobić coś w rodzaju polany piknikowej, jak my to nazywamy. Tworzymy tych ich coraz więcej, zresztą radny Paweł Wysocki razem z Grzegorzem Hryniewiczem był prekursorem takiej właśnie polany na Wzgórzach Piastowskich. Wprowadzamy ten pomysł w różne nowe lokalizacje.