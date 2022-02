Już są – nowe karmniki dla ptaków w Zielonej Górze. Drewniane budki od ZGK pojawiły się na Placu Kolejarza, w Parku Tysiąclecia, na ulicy Mickiewicza oraz w parku przy ulicy Partyzantów. A to oznacza, że wszędzie tam mieszkańcy naszego miasta – bez robienia już większego bałaganu – mogą dokarmiać ptaki.

Przy każdym z karmników jest też krótka instrukcja. Mówi Agnieszka Miszon z zielonogórskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

To, że my karmimy ptaki chlebem wcale nie jest dla nich dobre. Bo w pieczywie jest dużo soli, która im szkodzi. Poza tym szybko pleśniejące pieczywo to też nienajlepsza podstawa diety.