Nowe autobusy, korekty rozkładu jazdy i finanse: Prezes MZK o priorytetach

– Chcemy zakupić trzy autobusy sześciometrowe – kreśli plany na ten rok – Robert Karwacki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Nowe autobusy jeszcze w tym roku miałyby trafić do obsługi pasażerów. Karwacki podkreślał w Rozmowie na 96 FM również, że MZK nie planuje rewolucji w rozkładzie jazdy.

Mamy 89 autobusów, z czego 81 jest w ruchu. Rezerwa to osiem autobusów i to jest takie niezbędne minimum, bo są przeglądy, naprawy. Zebraliśmy dane przejazdów naszych autobusów z wszystkich linii. Analizujemy opóźnienia i przyspieszenia. Jedyne, co chcemy zrobić, to taką korektę rozkładu, żeby jeszcze poprawić punktualność.