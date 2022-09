Od poniedziałku, 12 września można odwiedzić Galerię Biblioteki Norwida i zapoznać się z najnowszą wystawą malarską pt. „Twórczość Andrzeja Stefanowskiego”. Prace artysty będzie można oglądać do końca miesiąca.

Na wystawie pojawiły się różnego rodzaju obrazy – w większości wykonane farbami olejnymi. Można na nich zobaczyć nowoczesne krajobrazy, martwą naturę oraz liczne wizerunki kobiet. Więcej o swoich pracach opowiedział nam autor, Andrzej Stefanowski.

Zacząłem pracę właściwie od ostatniego wernisażu, który miałem tutaj w bibliotece. Był wirus, była przerwa, a ja się zabrałem do roboty i zacząłem już uprawiać malarstwo czysto twórcze, robiąc dosyć kompozycje na tematy muzyczne, baletu i kobiet. Siedząc w pracowni, bo nie lubię w domu być, to wiele godzin – czasem jest 4 godziny pracy, czasem nawet 6 godzin, po kompozycjach zrodził mi się pomysł do obrazu czysto kobiet i się tak rozmalowałem, że chyba dużych obrazów powstało siedem, a potem znowu mniejsze i znowu siedem – patrzę i aż za dużo.

Artysta jest zadowolony ze swoich prac, ponieważ doczekał się obrazów nowoczesnych. Ostatnie z nich powstawały jeszcze w tym roku.

Jestem z tego bardzo zadowolony, że nie są to już obrazki na sprzedaż, tylko już jest to twórczość nowoczesna i kto ma nowoczesne wnętrze, to już jemu mój obraz pasuje. I potem jeszcze narobiłem ostatni etap, a już się zbliżał wernisaż, jeszcze narobiłem ileś obrazów – no bliski, już prawie, że można powiedzieć, realistyczne.