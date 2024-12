Kilka miesięcy trwało ustalanie warunków nowej umowy pomiędzy miastem a Uniwersytetem Zielonogórskim. Porozumienie doszło do skutku i ma regulować nowe warunki współpracy. Obu stronom zależało przede wszystkim na dalszym rozwoju miasta, promocji uczelni i inwestycji dotyczących m. in. Szpitala Uniwersyteckiego.

Trwają lata porcelanowe tego związku, a więc jest to relacja unikatowa, niepowtarzalna, trwała, a jednocześnie nadal delikatna i wymagająca troski. Jak podkreślali przedstawiciele uczelni i miasta. Jedno bez drugiego nie może funkcjonować dlatego trzeba o te relację zadbać nadzwyczajnie. To związek, który od 2001 roku przysługuje się i nadal ma służyć rozwojowi Zielonej Góry. – To współpraca na wielu płaszczyznach i o jej nowych warunkach rozmawialiśmy od kwietnia – mówi prof. Wojciech Strzyżewski rektor UZ.

Dopracowywaliśmy ustalenia związane z tym porozumieniem. Ono jest bardzo wielopłaszczyznowe. Poprzez badania naukowe, poprzez kształcenie chcemy, żeby zielonogórzanie poczuli się w swoim mieście lepiej. Lepszą opiekę zdrowotną, lepszą opiekę senioralną, lepsze kształcenie. Ta kampania pod hasłem Zielona Góra – Miasto Uniwersyteckie już została podjęta. Ona trwa, ale chcielibyśmy to zintensyfikować, żeby jednoznacznie Zielona Góra kojarzyła się też nie tylko ze świetnym winem, ale również z dobrą uczelnią

– Aby zielonogórzanom żyło się lepiej – podkreślał po podpisaniu umowy prezydent Marcin Pabierowski i dodał, że to uzgodnienie reguluje wiele ważnych spraw dotyczących mieszkańców Zielonej Góry. M. in. utworzenie Centrum Opieki Seniora, działania na rzecz rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego, a nawet gospodarka wodami opadowymi.

Takie naprawdę rzeczy bardzo bliskie i ważne jeśli chodzi o układ komunikacyjny, plany zagospodarowania, rozwiązywanie problemów z odprowadzeniem wód opadowych nawet tutaj w budynku rektoratu. To więc wszystkie te szczegóły od szerokich badań edukacyjnych, wsparcia rozwoju UZ-etu oraz działań inwestycyjnych i budowlanych. Program wpisany na 5 lat, jasny i czytelny

Miasto chce zatrzymać najlepszych studentów, umożliwiać im rozwinięcie kariery zawodowej i założenie rodziny. Wspólnie z uczelnią opracowało program kontynuacji życia w Zielonej Górze po zdobyciu dyplomu. Przez najbliższe dwa lata będą trwały przygotowania do startu tego programu. Chodzi o zapewnienie pracy i mieszkania. O szczegółach mówi Jarosław Flakowski wiceprezydent miasta.

Przygotowujemy wspólnie z Uniwersytetem program mieszkań dla studentów, którzy będą mogli rozpocząć swoje życie zawodowe i rodzinne w naszym mieście, otrzymawszy w systemie KTBS mieszkanie. Tutaj miasto będzie pokrywało tak zwaną partycypację, tak żeby umożliwić zasiedlenie takiego mieszkania po stronie studenta, który zostanie wybrany wspólnie z uczelnią, będzie leżało opłacanie czynszu w tym mieszkaniu. Jest to pomysł, który realizujemy wspólnie z panem profesorem Sługockim

Kluczowe ma być oddanie do użytku dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Strzeleckiej. Warto zaznaczyć, że obecnie wszyscy prezydenci Zielonej Góry są absolwentami Uniwersytetu Zielonogórskiego.