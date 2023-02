Mniej niż trzy tygodnie pozostają do meczu Lechii Zielona Góra z Legią Warszawa w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski. Nie wiadomo wciąż, ilu kibiców będzie mogło obejrzeć to spotkanie, ale cały czas trwają przygotowania do tego, by impreza miała status masowej, a na trybunach mogło zasiąść 5 tys. fanów.

Mowa także o nowej trybunie, bo za bramką, na bieżni, od strony Centrum Rekreacyjno-Sportowego stanęła metalowa konstrukcja. To tymczasowa trybuna szykowana właśnie na mecz, który planowany jest 28 lutego, o 13:00. Ostateczne decyzje na temat tego, ilu fanów wejdzie na mecz, mają zapaść na początku przyszłego tygodnia.