Tomasz Nesterowicz, a może Anita Kucharska-Dziedzic? Kto będzie kandydatem Nowej Lewicy w wyścigu o fotel prezydenta Zielonej Góry?

Jak się okazuje oficjalnie karty mogą być odkryte już niebawem. Powodem napięty kalendarz wyborczy. Mówi Tomasz Nesterowicz, który w przeszłości ubiegał się o urząd prezydenta Zielonej Góry.

Rozważam taką opcję. Rozmawiamy między sobą, szukając rozwiązania. Ja sądzę, że do tego tematu wrócimy po wakacjach, ale prawdopodobnie przed wyborami, żeby kandydat miał czas dotarcia do mieszkańców. Mówimy o mnie, o Anicie Kucharskiej-Dziedzic. Jeszcze paru kandydatów, których moglibyśmy wystawić by się w naszym ugrupowaniu znalazło.