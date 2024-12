„Anomalie do kwadratu. Humoreski i opowiadania” to najnowsza książka Władysława Edelmana, lokalnego poety i humorysty. 12 grudnia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Norwida będzie okazja do zapoznania się z publikacją w ramach cyklu „Czwartek Lubuski”.

– Moje poczucie humoru, które przelewam na kartki, ukształtowało się w młodości – opowiada Edelman.

Spotkanie autorskie połączone z promocją książki rozpocznie się o godzinie 18:00, w Sali im. Janusza Koniusza.