W 130. rocznicę urodzin patrona szkoły Arkadego Fiedlera nowe boisko w prezencie otrzymała SP 18. Świeża nawierzchnia, wysokie piłkochwyty, bramki i kosze mają służyć uczniom latami. Miasto planuje również termomodernizację placówki przy ulicy Francuskiej.

To była ekspresowa robota, bo wykonawca projektu na realizację miał 45 dni. Co prawda zaraz będzie już grudzień i prawdopodobnie uczniowie SP 18 w tym roku nie zdążą się nacieszyć boiskiem, ale po wielu latach czekania mogą być już pewni, że to będzie radośniejsza niż wiele poprzednich wiosna. Stare boisko było w opłakanym stanie. Plan modernizacji szkolnych obiektów sportowych jaki założyli sobie przedstawiciele nowej władzy ma być realizowany punkt po punkcie i jeden z nich właśnie został “odhaczony”. – Boisko zyskało nową jakość. Teraz to boisko, które w końcu odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży – mówił podczas otwarcia prezydent Marcin Pabierowski.

Mamy nową jakość jeśli chodzi o infrastrukturę sportową. Prawdę zauważyć, że to jest tak naprawdę kluczem jeśli chodzi o dbałość o infrastrukturę i edukację. Dobre boiska, dobre tereny rekreacyjne sprzyjają rozwojowi sportu, integracji mieszkańców, a przede wszystkim dają możliwość dobrych lekcji kultury fizycznej. Ogromnie się z tego cieszę

Boisko spełnia wytyczne określone w programie funkcjonalno-użytkowym Departamentu Inwestycji Miejskich. – To bardzo ważny dzień w życiu szkoły, a boisko to taki świąteczny prezent – cieszył się również Andrzej Brychcy dyrektor SP18.

Z tego miejsca chciałbym podziękować tutaj Panu Prezydentowi za ten prezent na 130. rocznicę urodzin naszego patrona. Cieszymy się, że mamy nowy obiekt, tak jak Pan Prezydent powiedział, lepszej jakości. W imieniu społeczności szkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego, uczniów dziękuję

Modernizacja boiska przy SP 18 kosztowała 504 tysiące złotych.