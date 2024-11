Już po raz piętnasty notariusze wyszli do mieszkańców, żeby udzielić im bezpłatnych porad. To za sprawą Dnia Otwartego Notariatu. Tym razem tematem przewodnim dnia otwartego były rodzinne sprawy majątkowe.

– Mamy szerokie spektrum różnych umów, z którymi warto się zapoznać – mówi Paulina Owczarz, notariuszka.

Bardzo często te sprawy są zostawione same sobie i dopiero po śmierci okazuje się, jak wiele niezałatwionych spraw jeszcze pozostało. Możemy rozporządzić majątek poprzez umowę darowizny lub zawierać umowy o dożywocie. Jest też opcja sporządzenia testamentu, co oznacza, że w trakcie życia pozostajemy właścicielami majątku, a stanie się on własnością innej osoby dopiero po naszej śmierci.