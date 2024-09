Kolejna płyta Meteroids grupy z naszego miasta za chwilę ujrzy światło dzienne. U nas o premierze, koncercie promującym płytę, który dziś w Kawonie. Filipa i Jana wzięło na nostalgię i wspomnienia.

Nowa płyta Meteroids to powrót do dawnych czasów i uczucia utraty czegoś bezpowrotnie. To też połączenie beztroski z coraz większa odpowiedzialnością dorosłego człowieka. “Nostalgicznie” tak będzie nazywał się krążek.

Chcemy pokazać jak muzyka dorasta z nami. Z takim wspomnieniem starych czasów. Prze3stajemy być nastolatkami i powoli wchodzimy w dorosłość

Premiera dzisiaj w Kawonie To będzie koncert z dedykacją.

Gramy nasz nowy materiał i nie tylko. Naszymi odbiorcami planowo byli nasi przyjaciele i jest to forma podziękowania za towarzyszenie nam na drodze kariery muzycznej

Szykuje się na pełna energicznych dźwięków rockowa uczta w Kawonie 28.09 o godz. 20:00