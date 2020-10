Cztery lata na medal w PGE Ekstralidze czekają żużlowcy RM Solar Falubazu. Zielonogórzanie w 2016 roku wygrali rywalizację o brąz z Betardem Spartą Wrocław. Jutro i w niedzielę znów zmierzą się z ekipą ze stolicy Dolnego Śląska.

O spotkaniach o najniższy stopień podium rozmawiali dziennikarze Radia Index: Marcin Krzywicki i Maciej Noskowicz. Ten drugi, komentator stacji nSport+ uważa, że to zielonogórzanie są faworytem konfrontacji ze Spartą.

Brak Woffindena to kolosalne osłabienie i wrocławianie nie będą w stanie narobić tego zastępstwem zawodnika. Nie jest to życzeniowe myślenie, tylko realna ocena sytuacji. Woffinden miewał słabsze mecze, ale mam w pamięci Woffindena, który nie był taką maszyną, jak np. Sajfutdinow, a w poprzednich sezonach tak bywało. Stawiam na Falubaz, jestem niemal przekonany, że będzie brąz. Maciej Noskowicz

Bez względu na rozstrzygnięcia weekendowe, sezon Falubazu już teraz można oceniać jako duży sukces. Noskowicz uważa, że obecność zielonogórzan w fazie play-off nie powinna być jednak uznawana za sensację.