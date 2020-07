W najbliższy czwartek, 9 lipca o godzinie 18:00 w Sali im. Janusza Koniusza oraz online, zielonogórzanie będą mieli okazję zapoznać się z najpiękniejszymi tajemnicami kamieniczek Winnego Grodu. W rolę przewodnika wcieli się sam autor publikacji „Nieznane twarze Zielonej Góry”, dr Grzegorz Biszczanik.

Dr Grzegorz Biszczanik w rozmowie z panią Izabelą Korniluk będzie promował książkę „Nieznane twarze Zielonej Góry”. Zainteresowanie spotkaniem jest duże, ponieważ książka jest nagradzana, brała udział również w konkursie Lubuski Wawrzyn Literacki. Książka jest niesamowita, ponieważ ma naprawdę ciekawą narrację, także dla tych osób, które z Zieloną Górą nie mają nic wspólnego. Wydaje mi się, że ta pozycja ich zainteresuje, ale głównie jest skierowana do mieszkańców Zielonej Góry, aby odkryć troszeczkę tajemnic. Pan doktor Grzegorz Biszczanik będzie naszym gościem w najbliższy czwartek o godzinie 18:00 i jak to bywa w naszej akcji będzie można bezpośrednio porozmawiać z panem Grzegorzem oraz zdobyć autograf.

Biblioteka również nie zapomina o najmłodszych czytelnikach. W tym roku „Letnia czytelnia Norwida” zaprasza dzieci z dorosłymi opiekunami w każdy wtorek o 10:00 na patio w budynku głównym. Już we wtorek, 7 lipca dzieci zapoznają się z japońskim teatrem obrazkowym – Kamishibai.

Rozpoczynamy już jutro, 7 lipca o godzinie 10:00 na naszym patio. Rozpoczęcie wakacji będzie z teatrem Kamishibai i najmłodsi czytelnicy będą mieli okazję posłuchać bajki „Bajka o gąsienicy która zmieniła się w motyla i o tym, dlaczego ptaki wiją gniazda”, po spektaklu będą warsztaty plastyczne pod tytułem „Zwierzaki cudaki czyli różne techniki w krainie Pippi”. Zajęcia te są dedykowane dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat.

Natomiast w każdy czwartek w Leśnym Zakątku zajęcia plastyczne i warsztaty decoupage dla dzieci odbywać się będą online. Organizatorzy przypominają, że na zajęcia wtorkowe obowiązują zapisy na dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem.

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z opiekunami na spotkania i warsztaty we wtorki, będzie to w wersji stacjonarnej o 10:00 na patio w naszym budynku głównym. Natomiast czwartki zapraszamy online o 10:00. W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną jest konieczność przestrzegania tych norm, które są z góry narzucane. Obowiązują na te dodatkowe zajęcia zapisy z maksymalnie dwutygodniowym wyprzedzeniem, zapisy przyjmuje biblioteka Pana Kleksa w budynku głównym, przez kontakt telefoniczny, bądź też mailowy, no i oczywiście wszelkie bliższe informacje można znaleźć na stronie facebookowej, na stronie „Letnia i zimowa czytelnia Norwida”, bądź też na stronie głównej biblioteki.