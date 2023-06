Jak już Was wcześniej informowaliśmy – poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zostanie przeniesiona do budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka na terenie Szpitala Uniwersyteckiego. Pierwszy dyżur natomiast już w piątek 30 czerwca od godziny 18.

Do stworzenia nowego ambulatorium wykorzystane zostaną pomieszczenia poradniane, które w godzinach popołudniowych i nocnych są wolne. O szczegółach zmian mówi Dorota Piechowiak, koordynator ambulatorium.

Warunki socjalne będą tu na pewno lepsze. Wszyscy pacjenci się zmieszczą. Poza tym nic się nie zmienia. To, co robiliśmy na Chrobrego, będziemy robili tutaj. Będziemy udzielać takiej samej pomocy.

Warto pamiętać, że z opieki nocnej i świątecznej można korzystać bez skierowania. Pacjenta nie obowiązuje również rejonizacja. Do ambulatorium można się zgłosić w przypadku nagłego zachorowania lub w momencie zauważenia objawów zagrażających życiu. Nasuwa się jednak pytanie – dlaczego opieka nocna i świąteczna musi zostać przeniesiona z Chrobrego do szpitala? To tłumaczy Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Zmusiły nas do tego zmiany w przepisach. Musieliśmy poradzić sobie z problemami kadrowymi. Udało nam się na szczęście podjąć współprace z dotychczasowym personelem opieki nocnej i świątecznej, do tego dojdą również osoby z personelu szpitalnego.

Ambulatorium przy szpitalu będzie pracowało od poniedziałku do piątku pomiędzy 18 a 8 oraz w weekendy i dni ustawowo wolne przez całą dobę. Możliwa jest także rejestracja telefoniczna. Pacjenci mogą się rejestrować dzwoniąc na numer 68 3000 800.