Jaka będzie przyszłość domku winiarza przy ulicy Ceglanej? O obiekcie przypomniał radny Marcin Pabierowski w swojej interpelacji. Zwrócił uwagę, że stan techniczny budynku się pogarsza.

Od 2017 roku, gdy obiektem miała zająć się Lubuska Izba Budownictwa, nic się w nim nie dzieje – zauważa radny Koalicji Obywatelskiej. Twierdzi, że zabytki wymagają ochrony, a dobrą okazją, by zagospodarować domek winiarza, jest jubileusz miasta.

W związku z 800-leciem miasta, które przypada w 2022 roku, warto żebyśmy koncentrowali swoje działania na czymś ważnym, czymś trwałym. Zaproponowałem prezydentowi, aby wytypować kilka obiektów w Zielonej Górze, przygotować dokumentację i je zrewitalizować, poprawić. Szczególnie obiekty zabytkowe, związane z historią winiarstwa w mieście. Walczę o ten domek od 2016 roku ze społecznikami, z organizacjami pozarządowymi. On jest mały, jest nietypowy, ale to jest przykład architektury winiarskiej, która nie uległa w ogóle zmianie od tamtego okresu.

Atutem domku, jak uważa radny, jest jego położenie na Wzgórzu Winnym, w pobliżu Palmiarni. Swoją siedzibę miała tam stworzyć Lubuska Izba Budownictwa. Okazało się, że to niemożliwe.

Tak naprawdę formalnie ten budynek nie może zostać nam przekazany. W żadnej formie, dlatego że na ten obiekt w tamtym czasie została wydana decyzja o rozbiórce. Ta decyzja nie została cofnięta. Druga rzecz: ten obiekt do dzisiaj nie jest obiektem użytkowym, tylko mieszkalnym. A my nie możemy przejąć budynku mieszkalnego, żeby dalej go remontować i przystosowywać w jakiejś części na siedzibę izby.