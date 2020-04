207 osób ukończyło naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. Uczniowie klas maturalnych nie mieli wprawdzie uroczystego zakończenia roku szkolnego, ale dostali za to informację, że uzyskali najlepsze wyniki w historii szkoły.

Rada pedagogiczna odbyła się zdalnie. Nauczyciele wystawili oceny i poinformowali o nowych absolwentach liceum.

Okazało się, że tegoroczni absolwenci mają najlepsze średnie ocen w historii szkoły.

Bardzo w to wierzę, że wynika to z rewelacyjnego poziomu tegorocznych maturzystów. Nie ukrywam też, że może poniekąd w jakiejś części wynika to z tego, że przez ostatni miesiąc mieliśmy zdalne nauczanie. Możliwości weryfikacji wiedzy, testów, odpowiedzi, były dosyć ograniczone, więc był to moment, w którym uczniowie uzyskiwali najczęściej bardzo wysokie noty.