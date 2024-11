To nie my, tylko rodzice. Bo my możemy podnieść stawkę i to nie jest żaden problem, natomiast płacą za to rodzice. Pan prezydent bardzo dużo w mediach, wywiadach podkreśla, zresztą w kampanii wyborczej też to było bardzo widoczne, że wszystko musi być jasne, transparentne, sprawiedliwe, a w tym momencie sprawiedliwe nie jest, bo to nie dotuje nas, tylko dotuje rodziców