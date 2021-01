Na stronie miasta znajduje się zakładka dotycząca bieżącego utrzymania dróg . Tam są telefony do poszczególnych dyspozytorów, z załączoną mapą, na której można zlokalizować ulicę, co do której chce się zgłosić jakąś nieprawidłowość. W godzinach pracy urzędu działa też telefon do pracownika, który w naszym departamencie zajmuje się przyjmowaniem takich zgłoszeń. Przekazuje tę informację bezpośrednio do odpowiedniego dyspozytora w konkretnym rejonie miasta.