Czy miejskie rowery powinny wrócić do użytkowania? Robert Górski, lekarz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i radny Zielonej Razem uważa, że to bezpieczniejszy środek transportu niż na przykład autobusy.

Górski na antenie naszego radia podsumował ostatni miesiąc walki z koronawirusem. Jednym z pierwszych działań podjętych przez miasto było zawieszenie do odwołania Zielonogórskiego Roweru Miejskiego.

Dla mnie to jest trochę kontrowersyjna decyzja. Uważam, że znacznie bezpieczniej jest w tej chwili poruszać się rowerami niż autobusami miejskimi.

Górski nie zgadza się też z rządowymi obostrzeniami dotyczącymi zakazu wstępu do lasu i w ogóle unikania wychodzenia z domu, chociażby na krótkie spacery. Z zachowaniem środków ostrożności.

Ja rozumiem, żeby ludzie nie gromadzili się w parkach, ale pójście na spacer do lasu, czy pojechanie tam rowerem, to w czym miałoby nam zaszkodzić? To tylko budowanie odporności. Zdrowy styl życia, uprawianie sportu, w granicach rozsądku, tylko podnosi naszą odporność.