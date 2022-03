Lada chwila i będzie przejezdny. Mowa o moście w Cigacicach na starej „trójce”. W kwietniu miną dwa lata od rozpoczęcia remontu tej starej przeprawy.

Pierwotnie most miał być gotowy w listopadzie ubiegłego roku. Prace się jednak opóźniły. Na szczęście dobiegają już końca. Most ma być przejezdny jeszcze w tym miesiącu. Przypomnijmy, koszt inwestycji to 12 mln zł.