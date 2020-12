Tegoroczne Święto Zmarłych diametralnie się różniło od tych wcześniejszych, do których przywykliśmy. Nie było nam dane w ten szczególny dzień zadumy odwiedzić naszych najbliższych i przodków. Nie wszystkie nekropolie zostały jednak w Zielonej Górze zamknięte… Niektóre oficjalnie nimi już nie są, a pamiętają o nich tylko nieliczni. Do jednych z takich zapomnianych miejsc należy dawny cmentarz w zielonogórskim Kiełpinie.

Zielonogórski Kiełpin (niem Külpenau, Kr. Grünberg i. Schl.) po raz pierwszy był wspominany w XVI w. Jego właścicielami ok. 1555 r. byli Ernst von Knobelsdorf z Ochli Górnej (Ober Ochelhermsdorf) i Ludwig von Rothenburg z Ochli Środkowej. Nie była to duża miejscowość, gdyż ok. 1790 r. w Kiełpinie znajdował się m. in. folwark, pałac, dwa młyny wodne i 54 gospodarstwa z 372 mieszkańcami. Poprzez wiele lat istnienia wieś się wyludniała z różnych powodów i przed wybuchem II wojny światowej była małą wsią liczącą zaledwie 207 mieszkańców. Byli to w większości ewangelicy.