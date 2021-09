To już ostatni dzwonek na wzięcie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym. Ten trwa do 30 września, a jest obowiązkowy.

Możliwości spisania się jest wiele. Telefonicznie, przez internet, ale także osobiście. W najbliższą sobotę, 25 września aktualne będzie również stwierdzenie, że niemal o każdej porze dnia i nocy. Chodzi o ogólnopolski program „Noc spisowa”. Mówi Iwona Goździcka z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Będziemy otwarci jako Urząd Statyczny od rana, od 8:00 do godziny 24:00, w Zielonej Górze, przy ul. Spokojnej 1. Będziemy mieć dostępne punkty samospisu, obsługiwane przez naszych pracowników. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie zdążyli się spisać.

Noc spisowa organizowana jest z myślą o tym, co obowiązki lubią zostawić na ostatnią chwilę. Za niespisanie się grozi kara grzywny.

Spis powszechny kończy się 30 września, zatem tych dni zostało nam niewiele, a to rzeczywiście jest obowiązek każdego mieszkańca naszego kraju. Osoby, które odmawiają wzięcia udziału w spisie mogą zostać ukarani karą grzywny w wysokości do 5 tys. zł. My nie chcemy jednak mówić o karach, chcemy zachęcać.