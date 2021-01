Epidemia koronawirusa zdominowała działania Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zielonogórskiego magistratu w minionym roku.

Jednak, jak podkreśla dyrektor Waldemar Michałowski, kreśląc plany na ten rok, nie można też zapominać o innych zagrożeniach. I wskazuje tu na zagrożenia pogodowe, jak np. wichury.

Będzie się trzeba przygotować do innych zagrożeń, które mogą wystąpić. Mam tu na myśli wichury, które mieliśmy w latach minionych na terenie miasta. To tematy, do których musimy być przygotowani.