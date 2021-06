Będzie kolejna edycja spaceru zielonogórskich pidżamowców. Jak sama nazwa sugeruje – podczas eventu obowiązuje dress code. Uczestniczy powinni mieć na sobie pidżamy. Spacer odbędzie się w sobotę, 26 czerwca.

Zbiórkę wszystkich nocnych marków i spacerowiczów zaplanowano w Ogrodzie Botanicznym o godzinie 21.45. Kwadrans później uczestniczy zabawy ruszą leśną ścieżką wprost na polanę w Parku Piastowskim.

Tam będą za darmo dla wszystkich kiełbaski. Najwytrwalsi to pewnie nawet do 24 albo 1 mogą spacerować. Ale robimy tak, że jeśli ktoś nie da rady, to idziemy do źródełka. I później część ekipy, na przykład z mniejszymi dziećmi, zostanie odprowadzona na parking. A reszta chętnych pójdzie na polanę.