Czy Zielona Góra pójdzie śladami Gorzowa, gdzie pasażerowie miejskiej komunikacji, płacący podatki w tym mieście będą mogli jeździć bezpłatnie?

Robert Karwacki, prezes MZK pytany o ewentualne podwyżki cen biletów na antenie Radia Index odparł, że rozważany jest wariant, aby zielonogórzanie zupełnie korzystali bezpłatnie z miejskich autobusów.

To już jest część analizy władz miasta i jakby patrzenie, jak to przebiega w innych miastach. W niektórych miastach już to wprowadzono, ostatnio ogłoszono, że będzie to też w Gorzowie. Dla mieszkańców, którzy płacą w tamtym mieście podatki. I u nas też raczej będzie to szło w tym kierunku niż w kierunku podwyżki cen biletów.