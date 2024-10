Wzmożony ruch na cmentarzach w pierwszy listopadowy weekend to niestety także idealna okazja dla złodziei, którzy potrafią w mgnieniu oka zabrać pozostawioną na chwilę torebkę.

O tym, by nie zapominać o zasadach bezpieczeństwa przy okazji odwiedzin bliskich zmarłych przypominają policjanci.

Sama kiedyś, będąc na cmentarzu rozejrzałam się dookoła i widziałam, jak osoby, które podlewały kwiaty, zostawiały torebkę na ławce i szły po wodę. Przy takim zwiększonym ruchu na cmentarzu wystarczy kilka chwil, by potem mieć problem. Oczywiście policjanci ze służby kryminalnej i jak co roku będą sprawdzać, co się dzieje.