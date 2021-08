Uwaga mieszkańcy Zielonej Góry, w częściach miasta nie będzie prądu. Od 8:00 energii może zabraknąć w części Raculi. Po południu prądu może zabraknąć także w centrum naszego miasta. Chodzi o ulice Bankową – numery od 2 do 8, a także Chrobrego 32 i Niepodległości 25. Szczegóły poniżej.

miejscowości Zielona Góra ul. Bankowa 2 do 8 (parzyste), Chrobrego 32, Niepodległości 25

Obszar Zabór

Poniedziałek – 9 sierpnia 2021 r. w godz. 09:00 – 14:00

miejscowości Droszków ul. Dębowa 7 do 23, 25 do 31(nieparzyste), działki 151, 189/4, Strumykowa 1 do 10, Wiśniowa 4, 6, oświetlenie uliczne