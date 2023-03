Choroby psychiczne są taką samą chorobą, jak każda inna niedyspozycja naszego ciała. I tak samo jak grypa, ból zęba, czy jakakolwiek inna choroba wymagają leczenia – przekonują lekarze specjaliści oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia Obecnie w naszym regionie działają trzy Centra Zdrowia Psychicznego. Zielona Góra podlega pod placówkę znajdującą się w Ciborzu.

Co oznacza, że również w naszym mieście działają filie tej placówki. Znajdziemy je przy ulicach Westerplatte oraz Chopina. Co ważne – skierowanie od lekarza rodzinnego nie jest potrzebne.

Wystarczy wcześniej się zapisać – można to zrobić osobiście, przychodząc do poradni lub telefonicznie. Jeśli jednak ktoś jest w takim stanie, że pilnie potrzebuje konsultacji psychologicznej, to jest przyjmowany praktycznie od ręki.