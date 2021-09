Kilkunastu naukowców z Europejskiej Szkoły Doktorskiej postanowiło sprawdzić pole elektromagnetyczne w zielonogórskich autobusach elektrycznych oraz stacjach ładowania. Badanie przeprowadzono na pętli MZK przy ulicy Wyspiańskiego.

Celem obserwacji było sprawdzenie czy zielonogórskie autobusy działają sprawnie. A co za tym idzie – także bezpiecznie. Sprawdzeniu poddane zostały poziomy pól oraz klasyczne limity. Mówi profesor Robert Smoleński z Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki.

Również w obszarze naszego zainteresowania jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania systemów. Czy urządzenia, w tym bardzo skomplikowanym układzie, jakim są inteligentne miasta, będą ze sobą poprawnie funkcjonowały. To bardzo ciekawy element. Zielona Góra jest europejskim liderem, jeśli chodzi o elektryczny transport publiczny. A elementy tego systemu wykonali nasi partnerzy.

Przeprowadzenie badań było możliwe dzięki specjalistycznemu sprzętowi. Jego właścicielem jest nasza uczelnia.

My te badania wykonywaliśmy już wcześniej. Na przykład żeby umożliwić budowę obiektów blisko linii energetycznych. Czyli takie potwierdzenie, że poziom pól jest bezpieczny. Pozwala to na budowanie pewnych obiektów pod liniami, co normalnie nie byłoby możliwe.