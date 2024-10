– Zawód inżyniera to zawód zaufania społecznego, tak jak doktor czy prawnik – istotną rolę podkreśla Wojciech Poręba przewodniczący OR LOIIB. Lubuscy inżynierowie byli jednymi z pierwszych, którzy zaopiekowali się zniszczonymi przez powódź budowlami na południu Polski. Wiele tematów podejmowanych podczas konferencji będzie miało związek z renowacją popowodziową.

Wymieniamy się nawzajem z różnymi środowiskami naukowymi i technicznymi doświadczeniem, poglądami tego co się zmieniło w świecie renowacji, w świecie modernizacji obszarów zabudowanych. Patrząc na to co wydarzyło się ostatnio w południowej części kraju temat modernizacji wydaje się być jak najbardziej na czasie szczególnie w kontekście ochrony i renowacji zabytków i zabezpieczenia ich przed zmieniającymi się warunkami klimatycznymi

– Jeżeli trafnie się określi przyczyny degradacji to łatwiej nam zlikwidować ich skutki. Bardzo istotne jest żeby prowadzić badania zabytków – mówiła dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W mojej ocenie jest to świetne wydarzenie i bardzo się cieszę, że jest organizowane cyklicznie i z wielką przyjemnością wezmę w nim udział. Widzimy jak zmienia się obraz budynków zabytkowych w mieście, a to co szczególnie cenne to fakt, że zanim rozpocznie się remont elewacji to najpierw robi się badania konserwatorskie i dzięki temu można ustalić jaka była historyczna kolorystyka budynku