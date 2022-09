Przy okazji premiery Niemapy po zielonogórskich lasach Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze przygotowała dla dwóch grup dzieci zajęcia w Leśnej Osadzie. Przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej mieli praktyczne lekcje, dzięki którym lepiej znają las.

W Leśnej Osadzie było kilka stanowisk, dzieci otrzymały maski – każda grupa inne – i zbierały pieczątki za dobrze wykonane zadania. O tym, czego uczniowie mogli się nauczyć, mówi Urszula Kaczała z wydziału komunikacji społecznej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Edukujemy dzieci o tym, o czym też edukujemy w niemapie, czyli przede wszystkim ekologia i śmieci, czyli o tym, że w lesie nie śmiecimy, jak segregować odpady, o tym, jak rozpoznawać gatunki – oczywiście to jest taka dość trudna informacja dla maluchów, ale sensorycznie chcemy pokazać, że szyszki są różne, liście są różne na drzewach – jedne drzewa mają igły, inne liście – no tak, jak różne są dzieci na przykład. Więc próbujemy w taki sposób tę wiedzę przemycać.

W zajęciach wzięli udział m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze. Zapytaliśmy jedną z wychowawczyń, dlaczego postanowiła zabrać swoich podopiecznych do Leśnej Osady. Jak mówi Beata Pazio, dzieci już od pierwszej klasy uczą się o przyrodzie i nazywają się grupą Ekoludków.

Dlatego, że żyjemy w zgodzie z przyrodą, w zgodzie z naturą i dzieci od pierwszej klasy już od pierwszych zajęć poznają zasady obcowania z przyrodą. Tydzień temu byliśmy w Jeziorach Wysokich, spotkały się dzieci po raz pierwszy z leśniczym. Dzieci wyjechały stamtąd z ogromem wiedzy, ale uczyły się, obcując z przyrodą, więc jest to wiedza na całe życie. To jest mój cel – oprócz tego, że uczymy się wszystkich edukacji: matematycznych, polonistycznych, to zależy mi, żeby dzieci wychować jeszcze w takim właśnie poczuciu, że musimy szanować to, co nas otacza.

Dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, a nawet seniorzy lub inne grupy zorganizowane mogą wybrać się na wycieczkę edukacyjną do okolicznych nadleśnictw. Więcej szczegółów przedstawiła Ewelina Fabiańczyk, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

W każdym nadleśnictwie, a na terenie RDLP Zielona Góra mamy ich 20, jest osoba wyznaczona właśnie do koordynacji tematyki edukacji leśnej. Można zgłosić się właśnie do nadleśnictwa z zainteresowaniem przeprowadzenia takich zajęć czy terenowych i takie najczęściej polecamy, bo jednak z lasu się wynosi to najciekawsze wrażenie o lesie, o przyrodzie, o naszym otoczeniu i też można po prostu poczuć prawdziwie ten ekosystem leśny.

Grupy mogą zgłaszać się mailowo do nadleśnictwa – wszystkie podane są w zakładce „edukacja” na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Zajęcia są bezpłatne i zazwyczaj odbywają się od poniedziałku do piątku. W gronie rodzinnym można wybrać się natomiast do Jezior Wysokich, gdzie znajduje się obiekt edukacyjny, który czynny jest także w weekendy.