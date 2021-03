Powracamy do sukcesu Natalii Kochańskiej. Zawodniczka Gwardii Zielona Góra wspólnie z koleżankami z reprezentacji Polski zdobyła złoty medal podczas strzeleckiego Pucharu Świata.

Gwardzistka sukces osiągnęła w New Delhi wspólnie z koleżankami Anetą Stankiewicz i Aleksandrą Szutko w konkurencji karabinu 3 x40. Wcześniej nasza kadra sięgnęła po brązowy medal w konkurencji strzelanie z karabinu pneumatycznego. Nam opowiada o swoich wrażeniach.

Szczerze powiedziawszy nie jechałyśmy z taką myślą, że możemy przywieźć medal, a udało się dwa. Aneta dorzuciła jeszcze jeden indywidualnie. To duża motywacja. Idealnie się rozpędzamy do mistrzostw Europy. To będzie ostatnia możliwość awansu na igrzyska olimpijskie.