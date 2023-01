W sieci pojawił się właśnie serial „Grun de Berg. Wyzwanie” przedstawiający historię wielkiego i szanowanego w środowisku górskim alpinisty zielonogórskiego pochodzenia.

Znamy go wszyscy? Nie? Jak to możliwe? Przecież Władysław Grun de Berg zdobył wszystkie trzy-, pięcio- i siedmiotysięczniki świata. Gdy w serialu śledzimy historię człowieka, który niegdyś był sławny, jednak jego tragiczny wypadek doprowadził do wycofania się z zawodu, początkowo łatwo w nią uwierzyć. Dlaczego by nie, skoro uwiarygadnia ją poważna gra aktorów i głos legendarnego lektora, Macieja Gudowskiego? Dopiero z czasem przychodzi olśnienie. To mockument!

Marcin Olechnowski i Michał Malinowski nie tylko opowiadają o filmach co tydzień na antenie Akademickiego Radia Index w programie Filmopolis. To oni są twórcami tego serialu. Wszystko zaczęło się od Michała, który sam uwielbia chodzić po górach oraz czytać książki i oglądać filmy o górskich wyczynach innych ludzi. Zauważył jednak, że często filmy te są wypełnione patosem oraz powtarza się w nich często pewien schemat. To właśnie zaowocowało pomysłem na „spuszczenie z nich powietrza” i żartobliwe potraktowanie tematu. Scenariusz Michał napisał z Marcinem oraz pracującym na Uniwersytecie Zielonogórskim dr. inż. Szymonem Wermińskim, który po godzinach występuje jako Szymon dla Mas z unikatowym na skalę światową programem kabaretowo-naukowym.

Oczywiście jako zielonogórzanie nie wyobrażali sobie inaczej, jak tylko umieścić akcję właśnie w swoim mieście. Tym samym czytelnym staje się także nazwisko głównego bohatera. Grun de Berg wyrywa się ze szponów nałogu (filatelistyki), aby podjąć się wyzwaniu najważniejszemu w jego karierze. Będzie musiał na nowo zmierzyć się z rzeczywistością, własnymi słabościami i lękami, a przede wszystkim udowodnić fanom, że jest nadal ich podziwu godzien. Przyjaciele, rodzina oraz wielcy himalaiści z podziwem, ale też nieskrywanym niedowierzaniem, przyglądają się staraniom Władysława, nabierając szacunku dla tak ważnej, niebezpiecznej i kruchej w założeniach decyzji o zdobyciu… Górki Tatrzańskiej, i to dokładnie 29 lutego!

Jako Grun de Berg wystąpił znany zielonogórski fotograf Władysław Czulak. Jego żonę Różę zagrała znana z kabaretu Nowaki Adrianna Borek, trenerkę – Beata ‘Żaba’ Małecka, ojca – Edward Gramont z nowosolskiego teatru Terminus A Quo. W Marcinie Wiśniewskim nie rozpoznamy tym razem Bachusa. Jest kierownikiem wyprawy. Ponadto w serialu swoich talentów aktorskich użyczyli Władysław Sikora (jako szerpa!), Sławek ‘Słowik’ Kaczmarek, Agnieszka ‘Marylka’ Litwin, Dariusz Kamys, Tomasz ‘Gogo’ Kowalski, Magdalena Mikołajczyk, Dorota Świszczewska, Leszek Jenek, Małgorzata Czyżycka, Janusz Rewers i inni. Jak widać reprezentacja Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego jest potężna.

Muzykę do serialu skomponował Daniel Grupa. Pojawiają się także dwie piosenki stworzone specjalnie na potrzeby produkcji. Za pierwszą odpowiada lubuski duet Biała Ćma („Bezczelność”), za drugą zielonogórski producent J. Amon („Wszystko i nic”). Plakaty zaprojektował Igor Myszkiewicz.

Kierownikiem produkcji jest Aleksandra Mrówka Łobodzińska. Za zdjęcia i montaż odpowiada grupa filmowa Firefly Film Studio (Łukasz Sikorski i Marcin Kuśnierz), za dźwięk Tymoteusz Chwistek, a za oświetlenie Adrian Krzyżanowski. Reżyseria Marcin Olechnowski. Producentem jest Stowarzyszenie Forum Art.

Serial można oglądać poniżej.

ODCINEK 1:

ODCINEK 2:

ODCINEK 3: