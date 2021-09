To już ostatnie dni na to, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Przypomnijmy, spis jest obowiązkowy.

W ostatnim miesiącu spisu powszechnego można spisać się na deptaku w godzinach od 13:00 do 18:00. Punkt Spisowy jest zlokalizowany obok siedziby Visit Zielona Góra.