We wtorek 4 czerwca sesja rady miasta. A w tej – przypomnijmy – większość mandatów trafiło do przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. Tym samym tworząc bardzo zróżnicowaną ekipę – z list KO do ratusza dostali się nie tylko partyjni działacze Platformy Obywatelskiej, ale też urzędnicy, społecznicy i przedsiębiorcy.

Czy uda się połączyć wszystkie interesy radnych? Pytamy o to Waldemara Sługockiego, posła KO.

Ten klub jest różnorodny na wielu płaszczyznach – płci, doświadczeń, wartości, priorytetów. Myślę, że to będzie siłą. Musimy jednak się umówić, co ważności spraw. Tak żeby niczego nie stracić z pola widzenia.

Co dokładnie poseł Sługocki ma na myśli?

Jedne sprawy są kluczowe i determinują kolejne. Są też takie, które są ważne, ale nie muszą być realizowane w pierwszej kolejności. Musimy ze sobą rozmawiać, to jest kluczowe.

