Jak skutecznie unikać niebezpiecznych sytuacji, a w razie konieczności obronić się przed napastnikiem? Odpowiedzi na te pytania poznali uczestnicy warsztatów samoobrony, które odbyły się w hali sportowej przy ul. Podgórnej.

Zajęcia poprowadził asp. sztab. Mariusz Cielepa z zielonogórskiej policji, który podkreślał, że kluczowe jest przede wszystkim unikanie zagrożeń.

Ponad 30-osobowa grupa uczestników nie tylko uczyła się podstawowych zasad bezpieczeństwa i rozpoznawania sytuacji kryzysowych, ale także praktykowała podstawowe techniki samoobrony. Dzięki nim można zwiększyć swoje szanse na wyjście cało z potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Najprostsze do zastosowania techniki to takie, które wykorzystują najbardziej wrażliwe miejsca na naszym ciele: oczy, uszy, grdyka, splot słoneczny i krocze. Żeby zaskoczyć tego przeciwnika i uciec. To jest najlepszy sposób obrony, żeby wrócić bezpiecznie do domu.