O warunkach organizacji tego wydarzenia rozmawia się w mieście od kilku tygodni. Wygrały ograniczenia. Pytaliśmy dziś prezydenta Zielonej Góry czy miasto zrobiło wszystko w kierunku organizacji piłkarskiego meczu 1/16 finału Pucharu Polski, bo o nim mowa, na zasadach imprezy masowej.

Przypomnijmy spotkanie Lechii Zielona Góra z Widzewem Łódź ostatecznie zostanie rozegrane na “Dołku” i obejrzy je 999 widzów. – Główną rolę odgrywał w tej kwestii czas, a nie finanse – wyjaśnił na naszej antenie prezydent Marcin Pabierowski.

To wydarzenie jest promocją miasta, promocją sportu, jest promocją ważną dla miasta Zielona Góra. Ogromnie to doceniam jednak czas dla organizatora był zbyt krótki. Po za tym negatywna opinia policji i wiele warunków brzegowych należało spełnić aby zorganizować to widowisko piłkarskie