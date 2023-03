Za 2,5 tygodnia oficjalne otwarcie obwodnicy południowej. Otwarcie na sportowo. O biegu, który 15 kwietnia poprzedzi wprowadzenie ruchu samochodów już informowaliśmy, ale dzień wcześniej – w piątek, 14 kwietnia wystartuje rowerowy rajd.

Start o 17:00 z Placu Bohaterów z metą w Ogrodzie Botanicznym. Na finiszu na uczestników będzie czekać poczęstunek. O szczegółach mówił dziś w programie Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki.

Włodarz miasta przyznał, że ma świadomość, iż wraz z otwarciem drogi pojawią się kolejne potrzeby. Niektórzy już pytają, dlaczego miasto od razu nie aplikowało o dofinansowanie na budowę drogi czteropasmowej.

Problem polegał na tym, że to był konkurs i w nim wszystko było punktowane. Gdybyśmy przedstawili inwestycję na 300 mln zł, to być może nie bylibyśmy na podium. Był wariant, że pokazujemy koncepcję, by wygrać, choć koncepcja zawiera plan, że droga będzie kiedyś czteropasmowa. Zresztą tak wybudowaliśmy też ronda.