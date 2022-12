Parlament czy samorząd, a jeśli tak to który? Jakie są polityczne plany Wadima Tyszkiewicza? Senator w Radiu Index mówił, że priorytetem dla niego są najbliższe wybory parlamentarne.

Tyszkiewicz stwierdził, że stawką najbliższych wyborów jest demokracja w Polsce.

Dzisiaj dla mnie głównym celem jest odsunięcie PiS-u od władzy. Startuję w wyborach parlamentarnych. Wszystkie ręce na pokład, żeby uratować Polskę. Jestem bezpartyjny i niezależny. Jeżeli będziemy startować w pakcie senackim, to startuję jeden kandydat, który reprezentuje całą opozycję. Ja wtedy wystartuję z poparcie opozycji, ale nadal jako kandydat bezpartyjny i niezależny.

Czy były prezydent Nowej Soli bierze pod uwagę powrót do samorządu? – Prawdopobieństwo, że wrócę do Nowej Soli jest małe – przyznaje Tyszkiewicz, który zaznacza jednak, że w wyborach do rady miasta i powiatu wystawiony zostanie komitet wyborczy pod jego nazwiskiem. A Zielona Góra? – Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale decyzję podejmę ja, a nie liderzy partii politycznych – stwierdził na naszej antenie Tyszkiewicz.

