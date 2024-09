„Jestem ziarnkiem maku” – tak nazywa się spektakl z myślą o najmłodszych widzach Lubuskiego Teatru, który otwiera nowy sezon artystyczny.

Premiera odbędzie się w sobotę o 16:00 w teatrze lalek. O spektaklu mówią aktor Radosław Walenda i reżyserka Anna Wolszczak.

Premiera to jest święto każdego teatru. To wyjątkowy czas, a ta premiera jest dla najmłodszych. To opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości.