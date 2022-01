Za nami 48 edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej. W tym roku, do etapu okręgowego, zakwalifikowało się jedenaścioro uczniów z Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Żar. Wszyscy z nich uczęszczają na co dzień do szkół ponadpodstawowych.

A jak się przygotowywali do olimpijskich potyczek na Uniwersytecie Zielonogórskim? O tym jedna z uczestniczek, Amelia.

Przede wszystkim powtarzaliśmy sobie zadania z poprzednich edycji. Rozwiązywaliśmy arkusze. Czytaliśmy różne teksty poświęcone mechanice. Staraliśmy się to robić w grupie, jeden drugiemu pomagał.

Powtórzenie materiału to jedno. Bardzo ważne są też same predyspozycje. Mówi prof. Andrzej Pieczyński, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką.

Zadania wymagają dobrych kompetencji z zakresu nauk ścisłych. Trochę też znajomości technicznych, ale bardziej od strony teoretycznej.

Wyniki olimpiady będą znane za miesiąc. A więcej na ten temat znajdziecie w kolejnym odcinku UZ Nawigatora. Audycja we wtorek około 10.45.