W Zielonej Górze rozpoczęły się halowe mistrzostwa Polski juniorów i juniorek w tenisie.

Do naszego miasta przyjechało 130 najlepszych zawodników do 18 roku życia. Za nami eliminacje, dziś rozpoczyna się turniej główny. Mówi prezes Polskiego Związku Tenisowego, zielonogórzanin Mirosław Skrzypczyński:

W turnieju będziemy mieli także zawodników z naszego regionu, choć nie są oni uważani za faworytów.

Z Lubuszan w turnieju startuje 5 zawodników, w tym dwóch w turnieju głównym. Wystąpi Filip Bojko z UKS Dwójka Zielona Góra oraz Dominika Podhajecka z Górzycy. Nie należą oni do faworytów. Dobrze, gdyby awansowali do ćwierćfinału imprezy. To byłby dla nich sukces.