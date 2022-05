W dniach od 3 do 5 czerwca hala CRS zamieni się w arenę zmagań najlepszych w kraju przedstawicieli wschodnich sztuk walki. W Zielonej Górze odbędą się mistrzostwa Polski w karate tradycyjnym.

Mistrzostwa kraju wracają do naszego miasta po 25 latach przerwy. Dlaczego Zielona Góra? O tym Andrzej Maciejewski, prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

To nawet nie był wybór, to była moja propozycja, do której namawiałem Mirosława Kuciarskiego i Anatola Kałasznikowa, ponieważ obserwowałem ich zaangażowanie. Obserwowałem ich chęć twórczego działania. W ostatnich czasach nie było to łatwe. Najczęściej w Polsce spotykaliśmy się ze stagnacją i niepewnością. Tutaj to środowisko podeszło do tego z entuzjazmem, na początku troszkę w siebie nie wierzyli. Będę ich wspierał w tym, żeby ta impreza była wyjątkowa.